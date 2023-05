LA FOTO. Dissanguato dagli attrezzi mentre pota alberi in strada. Giovane trasportato al pronto soccorso

MARCIANISE – Speriamo che le condizioni non siano gravi del giovane operaio della ditta incaricata dal comune dalle per la potatura degli alberi che, oggi, cinque in via Falcone, a Marcianise, non distante dall’istituto scolastico De Sancits, è rimasto ferito durante le operazioni.

Il lavoratore si sarebbe ferito con la motosega o con un altro strumento per la potatura. Rimasto a terra, l’uomo ha perso molto sangue.

È stata un’ambulanza a trasportarlo al pronto soccorso.