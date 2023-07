LA FOTO. Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: morto un operaio

Dal luogo dello scoppio si è levata un’alta colonna di fumo, visibile per chilometri

NOLA – Un’esplosione si è verificata all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio a Roccarainola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola insieme ai vigili del fuoco. Purtroppo c’è una vittima: si tratta di un uomo di 51 anni che risultava disperso subito dopo l’esplosione. I carabinieri e i vigili del fuoco stanno provando a mettere in sicurezza l’area che non è ancora stata bonificata completamente.

L’esplosione è avvenuta all’interno della Firework Lieto organizzata su più strutture: un corpo

centrale con gli uffici e poi tante piccole strutture disseminate lungo la collina dove materialmente si lavorano i

fuochi d’artificio. Una separazione necessaria per evitare che l’esplosione di una danneggi a catena tutte le altre.

Il sindaco: “Piangiamo un’altra vittima”

“È stata un’esplosione fortissima, avvertita in un raggio ampio: in tanti si sono riversati in strada uscendo dalle case terrorizzati. E purtroppo c’è una vittima da piangere”, ha commentato il sindaco di Roccarainola, Giuseppe Russo. “Per fortuna, come impone la legge, la fabbrica si trova in collina, in una zona lontana e isolata dal centro abitato. Ciononostante lo spavento è stato enorme, anche alla luce del precedente di tanti anni fa che riguardò la stessa fabbrica”.