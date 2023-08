LA FOTO MARCIANISE. Fiamme in un appartamento di via Foglia, una persona coinvolta nell’incendio

Fumo e fuoco hanno allertato i vicini di casa. Sul posto i Vigili del Fuoco e un’ambulanza

MARCIANISE – Ieri sera, mercoledì, verso le ore 20:15 una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Marcianise è intervenuta nel comune di Marcianise in via Giulio Foglia allertati dai residenti della zona che vedevano uscire fumo e fiamme da un appartamento sito al secondo piano di un palazzo. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco, una volta entrati nell’appartamento, si sono adoperati nello spegnimento dell’incendio che aveva interessato mobili, suppellettili e arredi vari. Purtroppo una persona è rimasta coinvolta nell’incendio e si è reso necessario l’intervento del 118 per le dovute cure del caso e per il successivo trasporto in ospedale.