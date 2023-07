LA FOTO. Misterioso borsello abbandonato in un’aiuola in pieno centro pieno di proiettili pronti all’uso in due micidiali pistioe 22 Luglio 2023 - 18:34

Sul posto si sono portati subito i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di…… PORTICO DI CASERTA – Durante la notte, in Portico di Casetta, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, un borsello contenente un caricatore e 24 cartucce per pistola cal. 9×21; un caricatore e 3 cartucce per pistola cal. 6,35; un bossolo di cartuccia cal. 9x⁷21. Il citato munizionamento, custodito all’interno di un borsello, nel corso della notte è stato rinvenuto in un’aiuola in Piazza Don Umberto Piccirillo.