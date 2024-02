LE FOTO. TRAGEDIA SFIORATA SUL VIALONE. Tre auto coinvolte, giovanissimi al pronto soccorso

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS

CASERTA – Come raccontato nel precedente articolo, confermato dal comunicato dei vigili del fuoco, verso le ore 05:30, la squadra dei caschi rossi del distaccamento di Marcianise è intervenuta in Viale Carlo terzo, nel comune di San Nicola la Strada, per un incidente stradale con tre autovetture coinvolte. Subito dopo l’impatto le tre auto terminavano la loro corsa al centro della carreggiata, con i feriti incastrati tra le lamiere delle auto. Immediatamente i Vigili del Fuoco estraevano dall’abitacolo quattro persone ferite, assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie ambulanze.

Successivamente i Vigili del Fuoco mettevano in sicurezza tutti i veicoli coinvolti assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.