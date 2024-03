LA FOTO. Una foratura, forse una buca e l’auto sbatte contro il palo: ragazzina ferita

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una foratura improvvisa, forse causata da una buca, ha fatto perdere il controllo dell’auto guidata da una donna, in compagnia delle due figlie.

L’impatto è avvenuto tra una Fiat 500 L e un palo della pubblica illuminazione, beccato nella carambola.

Un’ambulanza è intervenuta a Santa Maria Capua Vetere, in via Vittorio Emanuele, per curare una figlia della donna, rimasta ferita dopo l’impatto.