LA FOTO. Vuole uccidersi lanciandosi dal ponte contro il treno in corsa. Due poliziotti casertano diventano eroi a Bologna

CASERTA – Si era issato oltre al grata di protezione del ponte ed era pronto a gettarsi verso il treno che arrivava alla stazione. Ma quattro agenti di polizia hanno salvato un uomo 38enne che intorno alle 4 di mattina del 27 dicembre minacciava di togliersi la vita, lanciandosi sui binari della ferrovia dal ponte di via Matteotti, a Bologna.

Quattro agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, due siciliani e due casertani, di Santa Maria Capua Vetere e Francolise, si sono precipitati velocemente sul posto dove hanno trovato l’uomo al centro del calcavia, con il corpo già sporgente dalla grata.

Arrivati sul ponte, i 4 sono stati capaci di instaurare un dialogo con l’uomo che era in evidente stato di disperazione. Poi due di loro, con un’azione fulminea, sono riusciti afferrarlo e a trarlo in salvo. Uno degli agenti ha avuto il coraggio di scavalcare la ringhiera e di bloccare l’uomo fra le gambe. Il 38enne, abbracciatosi poi ai poliziotti, è scoppiato in lacrime.

Gli agenti hanno poi chiamato il 118 e hanno aspettato l’intervento del personale sanitario.