La rapina alle Poste. Ecco come hanno agito i banditi. Soccorsi una operatrice e alcuni clienti

CESA – Emergono altri dettagli sulla rapina consumata ieri pomeriggio alle poste di Cesa (CLIKKA E LEGGI). I banditi hanno aggirato l’ingresso contingentato: un primo soggetto è entrato fingendo di dover effettuare un’operazione, facendosi poi raggiungere dai due complici all’esterno aprendo la porta di emergenza. Una volta dentro il gruppo ha minacciato con armi gli sportellisti, facendosi consegnare il denaro per un valore di circa 2mila euro. Si sono poi dati alla fuga. Lo spavento, però, ha causato il malore per alcuni clienti e una delle operatrici, tanto da rendere necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. E’ il secondo episodio simile in provincia dopo quello di Riardo del 13 dicembre