Ladri di rame in azione sulla linea ferroviaria: traffico sospeso

Disagi per i pendolari

CASERTA/MADDALONI -. Rubati cavi di rame della linea ferroviaria Cassino-Napoli, tra le stazioni di caserta e Maddaloni. Da stamattina ci sono ritardi per i pendolari a causa di questo episodio di cronaca sul quale stanno cercando di fare luce le forze dell’ordine. Gli operai della Rete ferroviaria italiana sono da stamattina al lavoro. Erano da poco passate le 11 quando la circolazione ferroviaria è stata sospesa proprio tra Caserta e Maddaloni: subito c’è stato l’intervento dei tecnici di Rfi per sostituire i cavi e ripristinare la piena funzionalità della linea. Ma necessariamente c’è stata la riprogrammazione del servizio ferroviario e sono stati richiesti servizi sostitutivi con autobus. Dalle 13.15 comunque la circolazione è stata in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici che hanno provveduto al ripristino della piena funzionalità della linea. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria sono di rallentamenti fino a 50 minuti per 3 Regionali mentre 3 regionali sono stati cancellati e 4 limitati nel percorso.