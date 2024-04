Lascia il carcere l’ex affiliato al clan dei Casalesi

Sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale

GRAZZANISE – Scarcerato Plinio Di Bello, 46enne di Grazzanise, ex affiliato del clan dei Casalesi.

Tratto in arresto nel settembre 2018 dai carabinieri della stazione di Grazzanise per essersi reso responsabile di 14 rapine a mano armata consumate nel 2017 a vari esercenti commerciali in tutta la provincia casertana.

Condannato a 13 anni di reclusione in primo grado e a seguito di un continuato la pena era scesa a 8 anni. Espiata la condanna, il 46enne, è ritornato a Grazzanise sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale.