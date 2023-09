E’ accaduto stamattina in viale Kennedy.

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) Truffatori in azione presso le abitazioni di ignari cittadini. I soggetti ripresi dalle telecamere di sorveglianza delle abitazioni private, telefonano gli anziani chiedendo soldi per conto dei presunti nipoti. Una persona è caduta nella truffa, in via Kennedy, il congiunto ha reso noto l’accaduto e lanciato l’allarme.