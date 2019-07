LE FOTO. BAIA DOMIZIA. E’ stata inaugurata la prima Dog Beach aperta sul litorale casertano

BAIA DOMIZIA (Maria Assunta Cavallo) – Trascorrere una giornata al mare con il proprio cane non è più un un problema per chi sceglie come meta turistica Baia Domizia sud, dove sabato 13 luglio 2019, sul lido “Erica” in via Pinetina, alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Mondragone Salvatore Sciaudone, è stata inaugurata la prima Dog Beach del litorale.

Un luogo ben curato e attrezzato in grado di accogliere e coccolare gli amici a 4 zampe offrendo ai cani un vero e proprio momento di relax nella zona “suite”, spiaggia provvista di box recintati, arredati di ombrelloni e piccoli lettini in cui il cane può “abbronzarsi” in piena libertà, o nella porzione di spiaggia dedicata al cane e al suo proprietario, arredata di sdraio per adulti, lettino per cani e ombrellone.



Nella Dog Beach sono disponibili fontanelle per abbeverare gli animali, area consulenza con comportamentalista cinofilo, e docce. Vengono inoltre offerte ciotole con acqua fresca durante tutto il giorno.Insomma, una vera e propria vacanza da re per il vostro cane in un’oasi che abbiamo avuto l’onore di visitare questa mattina, accolti dall’entusiasmo e dalla gentilezza dei proprietari del lido “Erica”.