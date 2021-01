LE FOTO. Blitz della Forestale nel Parco Regionale del Partenio. Scoperte due bombe ecologiche

Rifiuti di ogni genere. In un dirupo anche un furgone abbandonato



SAN FELICE A CANCELLO – “Nelle prime ore del pomeriggio, unitamente agli uomini della Stazione Forestale dei Carabinieri di Caserta, mi sono recata sulle colline del Parco Regionale del Partenio nel Comune di San Felice a Cancello, per effettuare un sopralluogo a seguito di alcune notizie che mi erano giunte. Sono state così rinvenute due discariche, zone oggetto di sversamento di rifiuti di ogni tipo che i Carabinieri Forestali hanno sottoposto a sequestro penale.

Inoltre verranno svolte indagini anche su di un terreno dove sono state abbandonate e accatastate numerose lastre di amianto, e si svolgeranno accertamenti anche su di un furgone ritrovato in un dirupo” questo è il commento della senatrice Vilma Moronese presidente della commissione ambiente del Senato della Repubblica, che ha denunciato ai Carabinieri Forestali i siti di abbandono dei rifiuti, e che ha poi aggiunto “ringrazio in modo davvero sincero la Stazione Forestale dei Carabinieri di Caserta, uomini che svolgono il loro lavoro in modo egregio e senza sosta, sempre pronti a servire i cittadini e le istituzioni, pur essendo in numero davvero ridotto, problema del quale sono consapevole e che farò presente nelle sedi opportune”.