LE FOTO CAPUA. Ora il Volturno fa davvero paura! Rischio esondazione, si chiudono le scuole

Intanto domani sarà ancora allerta gialla su tutta la…

CAPUA – E’ di pochissimi minuti fa la comunicazione, da parte della protezione civile, della chiusura, prevista per domani 12 febbraio, delle scuole di ogni ordine e grado di Capua a causa dell’innalzamento del livello del fiume Volturno.

A tal proposito si invita la popolazione a prestare massima attenzione.

Intanto la Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo ‘Gialla’ fino alle 23.59 di oggi per la zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) per rischio Idraulico localizzato e per la zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) per rischio Idrogeologico Localizzato. Pur in assenza di fenomeni rilevanti, si ritiene che permanga un consistente rischio residuo dovuto alle precipitazioni dei giorni scorsi.

In particolare – si spiega in una nota – sulla zona 1, anche in assenza di precipitazioni, si segnalano la possibilità di Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili per effetto della saturazione dei suoli e un possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua che potrebbe determinare inondazioni.

Sulla zona 3 invece, anche in assenza di precipitazioni si potrebbero verificare caduta massi in più punti del territorio e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili per effetto della saturazione dei suoli. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda di continuare a porre la massima attenzione per la prevenzione, il contrasto e la mitigazione del rischio.

QUI SOTTO L’ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE FIRMATA DAL SINDACO LUCA BRANCO