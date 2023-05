LE FOTO. CASERTA. Nubifragio sulla città: strade allagate e disagi per gli automobilisti

Tanta acqua piovuta dal cielo e subito il capoluogo va in tilt.

CASERTA Per il momento quelle che ci giungono sono le segnalazioni, nel capoluogo, di diversi allagamenti dovuti al nubifragio che si è appena abbattuto a Caserta. Via Unità Italiana, via Marchesiello, Tuoro: tutte le strade (le foto sono pubblicate sulla pagina Facebook Ciochevedoincittà Caserta) risultano allagate. La pioggia è durata poco ma è stata abbondante e, come sempre, le strade, le fogne, i tombini casertani non risultano all’altezza.