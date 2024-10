LE FOTO. CASERTA. Parcheggio “proibito” alle auto dei vigili del fuoco davanti la caserma di via Falcone a causa dei veicoli dei lavori per la fibra. Comandante spiazzato

Sono stati chiamati i vigili urbani che però non sono potuti intervenire in quanto le aree occupate sono proprietà privata. Probabilmente occorreva pensarci prima realizzando un piano che garantisse, da un lato l’operatività e l’efficienza dei lavori, dall’altro lato la tranquillità dei vigili del fuoco, che li in caserma ci vanno non certo per giocare

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

CASERTA – Non è la classica partita di calcio per un torneo interforze ma è quello che è successo stamattina in Via Falcone davanti alla Caserma dei caschi rossi.

Da notizie trapelate oggi ai vigili del fuoco è stato vietato l’accesso al parcheggio dipendenti per lavori interni ed il personale VF proveniente da tutta la provincia, ed anche da fuori provincia. Chi ha raggiunto il comando ha parcheggiato la propria auto nell’area esterna di pertinenza della caserma. Con grosso senso di responsabilità come hanno sempre dimostrato, i vigili del fuoco hanno attuato l’iniziativa di utilizzare vetture comuni per ridurre il numero di auto davanti alla caserma ed ovviamente hanno lasciato libere le uscite dei mezzi di soccorso, ma a quanto pare su ordine del comandante Paolo Massimi sono state allertate le Forze dell’Ordine. Ma invece di chiamare le forze dell’ordine non era opportuno attuare un piano preventivo prima dell’inizio dei lavori? Per il momento la polizia locale non ha fatto altro che constatare che le vie d’uscita fossero libere e non hanno potuto multare i vigili del fuoco perché le auto erano su suolo privato. Praticamente una storiella che rasenta il paradosso