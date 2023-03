LE FOTO I casertani godono (e votano) quando si rotolano nella merda. Un milione e mezzo speso per le strade e vedete “come sta inguaiato” rione Acquaviva

Noi vorremmo accantonare definitivamente queste notizie di fronte ad un popolo che ignora totalmente cosa voglia dire essere “cittadini”. Ma poi saltano fuori le solite notizie – marchetta, come quella prodotta dopo la pubblicazione di un dato attinto dalla Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana e non riusciamo ad astenerci.

CASERTA – Caserta spende circa un milione e mezzo di euro per sistemare le strade. A rivelarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2021 dai capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici.

Eppure,

per come si mostrano le strade di Caserta capoluogo, sia nell’aria centrale, sia nei rioni, pare che la manutenzione delle strade

Le immagini che vedete qui sotto, infatti, provengono proprio da Rione Acquaviva. Si tratta soprattutto di via Feudo San Martino, via Perlasca e via Kennedy.

Una delle zone più popolose del capoluogo di provincia, infatti, è completamente distrutta, dissestata nelle sue tracce viarie.

Ma peggio ancora sono messi altre aree, come quella di Ponteselice, al confine proprio con Rione Acquaviva.

La gestione della manutenzione stradale di Caserta resta una delle questioni più difficili da trattare. Il comune di Caserta, infatti, affida centinaia di migliaia di euro di lavori a ditte in maniera diretta, tramite affidamenti brevi manu. Ma, come sempre avviene, una gestione poco trasparente dei lavori, poi, non si trasporta sul pratico in una gestione migliore dell’asfalto.

Anzi, la pessima condizione delle strade casertane va sempre peggiorando.