LE FOTO. Incidente sull’Appia: due vetture coinvolte

ARIENZO – Incidente, questa notte, lungo la Nazionale Appia nei pressi del bar La Sosta, nel tenimento di Arienzo. Per cause ancora in corso di accertamento due vetture si sono violentemente scontrate.

Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Maddaloni ed un’ambulanza. Tutti illesi, fortunatamente, gli occupanti delle auto mentre danni importanti sarebbero stati riportati dalle vetture.