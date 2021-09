LE FOTO MADDALONI. Il Movimento Civico “Cambiamo Insieme” dona la Costituzione Italiana alle scuole secondarie di primo grado

Il Movimento Civico “ Cambiamo Insieme” di Maddaloni stamattina ha donato, alle scuole secondarie di primo grado , una copia della Costituzione Italiana realizzata dalla libreria del Senato della Repubblica Italiana. Il Movimento “Cambiamo Insieme” ha donato tale volume agli alunni delle classi terze delle scuole medie presenti sul territorio comunale.

La delegazione del Movimento, che stamattina ha incontrato i dirigenti scolastici , era formata dagli attivisti : Fiorella Tagliafierro, Rita Santonastaso, Francesco Tagliafierro, Nello Orlando, il consigliere comunale Salvatore Pasquale De Rosa e il fondatore del Movimento Luigi Bove. La delegazione quindi ha incontrato i dirigenti scolastici: il Rettore Rocco Gervasio del Convitto Nazionale “Giordano Bruno” accompagnato da alcuni studenti,la Dirigente Ione Renga dell Istituto Comprensivo con una delegazione di alunni che seguiranno iniziative sui percorsi di educazione civica , Rosa Suppa dell’ Istituto Comprensivo “ Maddaloni 2”, Annalisa Lombardi con il vice preside Andrea Gallo dell’ Istituto “ Maddaloni 1 – Villaggio”.

Ed inoltre presso l’Istituto Scolastico “ Luigi Settembrini” con il Dirigente scolastico Tiziana D’ Errico unitamente ai suoi collaboratori Elisa Pignataro e Mario Ricciardi ed una rappresentanza di alunni che si apprestano anche a seguire il “ laboratorio della legalità “ inaugurato dall’ istituto scolastico in questione. Dal Movimento fanno sapere “ ringraziamo di vero cuore i dirigenti scolastici che ci hanno accolto in maniera squisita e hanno apprezzato la nostra iniziativa . Il nostro gesto di donare copia della Costituzione Italiana agli alunni delle classi terze medie vuole essere un umile ausilio ai preziosi docenti che già fanno tanto per formare la classe dirigente del domani “.