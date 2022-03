LE FOTO. Mancati versamenti degli assegni di cura. Scatta la protesta

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Manifestazione di protesta in atto presso il Municipio. Stamani i genitori e familiari di soggetti affetti da gravi disabilità che da mesi non ricevono gli assegni di cura, stanno protestando presso l’Ente, che ad oggi non ha ancora provveduto a erogare nell’ambito C06 il dovuto, mettendo in grosse difficoltà queste famiglie e i loro cari che affrontano delle disabilità che necessitano di prestazioni e cure. Un diritto ignorato e violato da troppo tempo. Ennesima carenza o inadempienza dell’ambito sociale dell’Ente normanno. Vi è una inerzia circa le azioni atte a tutelare al meglio le aspettative dei richiedenti gli assegni di cura, provvedimenti essenziali per il benessere dei disabili dei nove Comuni dell’ambito territoriale.

Da anni manca l’erogazione degli assegni un diritto che non viene rispettato. Sembrerebbe che i problemi sarebbero dovuti in particolare nel modo in cui il comune di Aversa, capofila dell’Ambito C6, non avrebbe assolto i propri compiti per garantire il pagamento del contributo pubblico spettante alle persone che hanno familiari con disabilità gravi e/o gravissime. In ballo ci sono persone che, aspettando anche da mesi i rimborsi pari a migliaia e migliaia di euro a titolo di assegno di cura, adesso rischiano di finire in mano agli usurai, dopo aver anticipato fior di quattrini per curare i propri figli o genitori anziani. Insomma, le preoccupazioni del Comitato sono quelle di tanti ammalati gravi che coi loro famigliari attendono da mesi e mesi il rimborso dovuto dall’ente regionale, che in molte Asl ha anche i soldi in cassa.