LE FOTO. MARCIANISE. Schianto tra auto: soccorritori sul posto

Violento l’urto ma fortunatamente senza alcuna conseguenza grave per i conducenti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

MARCIANISE – Incidente, questa mattina, poco dopo le 6:00 in via Ponteselice a Marcianise. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto.

Scattati i soccorsi sul posto si è portata un’unità del 118 per i due conducenti feriti e trasportati all’ospedale di Marcianise. Si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, del distaccamento di Marcianise, per mettere in sicurezza l’area mentre per i rilievi, al fine di stabilire le cause e le responsabilità, sono affidati agli agenti della polizia municipale

class="wp-block-image size-large">