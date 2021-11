LE FOTO. Non c’è pace per le auto ad AVERSA. Depredate anche dei fanali

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) Atti vandalici a danno delle auto in sosta, ora prese di mira anche fanali e cromature oltre a infrangere i finestrini. Sono sempre più numerose le denunce presentate alle forze dell’ordine da parte di cittadini che, al momento di andare a riprendere la loro auto lasciata in sosta, si sono ritrovate la vettura privata di fanalini anteriori o posteriori e delle cromature. Sono decine e decine le denunce presentate lo scorso anno a polizia e carabinieri.

Ieri un’auto in sosta in via Pirandello è stata privata dei fanali oltre ad essere danneggiato il finestrino per depredarne l’interno dell’abitacolo, episodio analogo anche a un’auto in via Cilea ad Aversa. Questa la denuncia sui social della vittima “ad Aversa ormai non se ne può più e nessuno fa niente!” Ad essere nel mirino dei predatori in particolare Fiat 500 nuovo modello che Smart. I danneggiamenti avvengono soprattutto durante i fine settimana e, in particolare, nelle vie del centro storico o anche nei parcheggi isolati del paese. Il tipo di danno più frequente è la rottura di vetri e asporto di marmitte oltre che di fanali e cromature. Le riparazioni di auto finite nel mirino di vandali una volta erano davvero sporatiche. Adesso, invece, rappresentano una parte importante del lavoro dei carrozzieri. Il capitolo dei costi di riparazione, poi, è particolarmente dolente. In media sistemare una fiancata danneggiata costa circa mille euro. Poi, naturalmente, dipende dal tipo di auto e di accessori.