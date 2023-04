LE FOTO. Ondata di gelo sul Casertano: neve a Roccamonfina e sul Matese. ECCO COSA ACCADRA’ a Pasqua e Pasquetta

Freddo intenso in Terra di Lavoro.

CASERTA Una Pasqua così non la vedevamo da tempo. Un’ondata di freddo si è abbattuta sulla regione e sulla nostra provincia mentre anche la neve ha fatto capolino a Roccomonfina e sul Matese, a Campiello, in particolar modo. Il tempo peggiorerà ulteriormente in questo pomeriggio, ma per le giornate di Pasqua e Pasquetta qualcosa dovrebbe cambiare.



BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA CAMPANIA

PREVISIONE PER DOMANI, DOMENICA 09 APRILE 2023

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, più probabili nella parte centrale della giornata.

I venti spireranno deboli o localmente moderati orientali tendenti a divenire moderati settentrionali dal pomeriggio. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso, soprattutto lungo le coste esposte. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi, in aumento in quelli massimi. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose e, temporaneamente, nelle precipitazioni più intense.

PREVISIONE PER DOPODOMANI, LUNEDì 10 APRILE 2023

Cielo irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti più estesi sul settore interno che saranno associati a locali precipitazioni. I venti spireranno moderati settentrionali, in attenuazione dalla sera. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso, soprattutto lungo le coste esposte. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose.