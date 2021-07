LE FOTO TEANO. Nuova discarica di rifiuti in via Cavone: frigoriferi, televisori, poltrone e tanto altro

TEANO (Pietro De Biasio) Nuova discarica a cielo aperto in Via Cavone. Un nuovo degrado che si ripercuote sulla salute dell’ambiente e dei cittadini. Oltre alla fitta vegetazione che restringe le carreggiate e invade i marciapiedi, a Teano insiste il vecchio quanto barbaro vizio dell’abbandono rifiuti. In una stradina di collegamento di Via Cavone la realtà supera ogni umana immaginazione. Ai bordi della strada c’è di tutto e di più: vecchi frigoriferi, televisori scassati, tubi, coperte, poltrone, ed anche parti di carrozzeria di automobili. “Possiamo incolpare la politica di disinteresse nei confronti del nostro territorio. Certo è, commenta con amarezza mista a rabbia un utente che abita a pochi metri dalla discarica, che parte delle colpe sono addebitabili a cittadini senza scrupoli che continuano a deturpare. Forse l’unica alternativa è punire questi zozzoni con multe salate visto che sembra così difficile accettare e seguire le più basilari regole del vivere civile”. Intanto, è stato votato in Consiglio Comunale l’aumento della tassa dei rifiuti relativa al 2021. Ogni famiglia, indipendentemente dal numero di componenti e dalla produzione effettiva di rifiuti, dovrà sostenere un aumento della propria tassa rifiuti pari al 13.4%. Ciò significa che, per ogni 100 euro pagato nel 2020, la stessa famiglia pagherà 113,40 euro nel 2021.