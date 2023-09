LIVE CASERTA. GUARDA IL VIDEO. Nubifragio in città: tombini saltati, strade allagate, sottopassi inagibili. Ma era un disastro annunciato

CASERTA. Nessuno si stupisca per quello che sta accadendo a Caserta in questi minuti. Tombini saltati, strade allagate, acqua che entra nei negozi e nelle abitazioni, Dal centro del capoluogo, alla periferia, alle frazioni: un disastro annunciato, visto le condizioni in cui versa la città, totalmente abbandonata. E’ chiaro che il nubifragio che da poco si è abbattuto sulla città provoca il disastro ben visibile nelle immagini e nel video. Qui sotto pubblichiamo le prime foto che ci giungono da diverse parti della città.

Corso Trieste

Tra via Laviano e zona S. Barbara

Via S. Augusto