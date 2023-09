LIVE CASERTA. GUARDA IL VIDEO. E in via G.M. Bosco salta tutto…

In questa strada le caditoie più sporche del mondo.

CASERTA. Vi mostriamo quanto vissuto dai casertani in questa mattinata di pioggia, violenta sì, ma certo i disastri che si vivono a Caserta mai accadrebbero in città ben manutenute, organizzate, pulite. Qui da noi, invece, nessuna pulizia delle caditoie, nessuna manutenzione dei tombini… ed ecco cosa accade. Il video mostra il fiume d’acqua che ha invaso via G.M. Bosco, davanti al noto ristorante Pepe Nero.