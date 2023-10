RILEGGI IL LIVE. MONTEROSI-CASERTANA 0-1. I falchetti conquistano i primi tre punti grazie al gol di Curcio, annichiliti tatticamente i viterbesi

E’ nel segno, come al solito, di Alessio Curcio che la Casertana conquista i primi tre punti della stagione e sblocca una serie di pareggi e sconfitte che stava diventando preoccupante per la formazione di Cangelosi. Solidità difensiva e manovre precise in fase offensiva sono state la chiave per il successo odierno dei falchetti che, sbloccandosi, cercheranno di nuovo di far risultato mercoledì sera nella sfida contro il Messina, sperando nella conferma. Per il Monterosi, evidenti le difficoltà messe in mostra sin da inizio stagione: difesa ballerina e un attacco poco concreto sono le ragioni di questo inizio preoccupante per la squadra laziale, che oggi non fa altro che raccogliere un’altra deludente prestazione, subendo passivamente per quasi tutti i novanta minuti il gioco della Casertana.

FINE SECONDO TEMPO

Triplice fischio di Gasparotti, Monterosi-Casertana finisce 0-1.

90’+3 Cerca di perdere tempo la Casertana e limitarsi a difendere il risultato, prende difficilmente campo il Monterosi pur mantenendo il possesso

90′ Annunciati 5 minuti di recupero dall’assistente

84′ Altro cambio Monterosi: entra Di Paolantonio per Cinaglia. Si sbilancia offensivamente la squadra di casa per cercare di recuperare il risultato

82′ Ammonito Sciacca: dopo un errore su uno stop, il difensore rossoblù aveva perso palla con Vano in corsa libera verso i pali di Venturi. Scegli di rimediare spendendo il giallo il 19 della Casertana

77′ Doppia sostituzione anche per Taurino: Palazzino e Vano rimpiazzano Silipo e Tartaglia

76′ Due cambi di nuovo per la Casertana: entrano Tavernelli e Cadili per Curcio e Anastasio. Possibile problema fisico per il terzino subentrato poco prima

73′ Casoli va in porta da lontanissimo! Una deviazione fa schizzare la palla alle stelle

71′ Cinaglia rimedia il cartellino giallo dopo l’intervento su Carretta. Primo ammonito dei padroni di casa

69′ COSTANTINO! L’ATTACCANTE DEI LAZIALI AVEVA TENTATO DI SCAVALCARE VENTURI CON UN PALLONETTO TROVANDOSI FACCIA A FACCIA CON L’ESTREMO DIFENSORE, FINISCE LARGO DI POCHISSIMO IL SUO TENTATIVO

67′ DAMIAN! Rigon respinge in fallo laterale sulla bellissima diagonale del numero 8, servito dal grande scatto sulla fascia di Carretta

64′ Altro ammonito in meno di due minuti per la Casertana: Casoli spende un giallo per fermare la volata in contropiede di Fantacci, di nuovo protagonista

63′ Celiento è il primo ammonito del match, Gasparotti sceglie di punirlo dopo il tackle irregolare su Fantacci

61′ Di Renzo aveva seminato tutto il centrocampo ospite ma poi non si capisce con Costantino e spreca un’opportunità molto ghiotta

60′ Due cambi per Cangelosi: Carretta e Anastasio rimpiazzano Montalto e Toscano

58′ Sciacca ferma in modo molto duro Costantino, il quale si stava girando dentro l’area piccola. Gasparotti indica di lasciar correre tra le molte proteste dei viterbesi

55′ GOL ANNULLATO! Proietti aveva servito in maniera perfetta Montalto che davanti al portiere di casa aveva lasciato andare un siluro in rete, ma il quarto uomo alza la bandierina

53′ Interessante scambio tra Casoli e Montalto, il 21 prova a mettere in mezzo dopo l’uno-due ma Rigon anticipa tutti

47′ Fantacci, appena entrato, cerca una conclusione da posizione proibitiva. Venturi non ha problemi a bloccare. Parte bene la squadra di Taurino

45′ Subito altro cambio per il Monterosi: esce Frediani, dentro Fantacci.

SECONDO TEMPO INIZIATO

Ottima prova nei primi quarantacinque minuti della Casertana, propositiva e ben organizzata sia lì davanti che nelle chiusure difensive. Curcio regala ancora gioie, unico marcatore fin qui della partita, ma anche dell’intero campionato dei falchetti: Male il Monterosi per oltre trenta minuti, poi si accende qualcosa negli ultimi istanti, ma il problema rimangono gli spazi concessi in difesa e la scarsa fase di possesso.

FINE PRIMO TEMPO

Fischia due volte Gasperotti. Finisce la prima frazione di gioco

45’+2 BITTANTE! CONCLUDE DI TESTA DENTRO LO SPECCHIO, BRAVO VENTURI AD ALLONTANARE IN CORNER E SALVARE LA PORTA DELLA CASERTANA

45′ Tre minuti di recupero

43′ Dopo una fantastica palla di Silipo per Bittante, la palla carambola al limite dell’area tra i piedi di Parlati che cerca più volte la porta, ma la difesa rossoblù chiude bene ogni spazio

40′ Silipo ci prova da oltre venticinque metri. Finisce lontano dalle zone di Venturi, altro disperato tentativo dei viterbesi

38′ Curcio, dopo la buona sponda di Montalto, tenta la conclusione dal limite dell’area, ma il tiro è troppo debole per impensierire Rigon

37′ Cerca di impostare la partita sui lanci lunghi la formazione di Taurino, ma con scarsi risultati. Assolutamente sterile la manovra d’attacco dei padroni di casa al momento che non fa che concedere più spazi alla Casertana

32′ Di Renzo conclude al volo da posizione laterale, si fa trovare pronto Venturi per bloccare il pallone. Prima azione per i laziali

30′ Si ferma Piroli: il capitano del Monterosi non sembra poter continuare, si ipotizza un problema muscolare. Al suo posto Sini

25′ CURCIO! RETE DEL 10 CHE INSACCA DI TESTA SUL PREZIOSO CROSS DI DAMIAN DALLA FASCIA! Aveva tentato già in porta Toscano, respinto dal portiere che non manda la palla sul fondo e la rende salvabile per Filippo Damian, che offre un cioccolatino per il quarto gol di Alessio Curcio in questa stagione

21′ Damian! Dal limite dell’area tenta la bordata il numero 8 dei falchetti, ma la palla si impenna e finisce fuori dai pali di Rigon

20′ Curcio, dopo una sfiancante manovra d’attacco, tenta un’acrobazia su un cross proveniente dalla fascia. Il tiro è alto sopra lo specchio

14′ RISCHIA RIGON! Cross molto alto di Damian che prende un falso rimbalzo sulla discesa, si salva di riflesso il portiere di casa che ha sventato il pasticcio

12′ OCCASIONE CASERTANA! Toscano porta avanti la sfera seminando la difesa, serve Montalto in posizione defilata che non trasforma la diagonale nella porta di Rigon

8′ CURCIO! SINISTRO DI COTROBALZO IN ALLUNGO DEL BENEVENTANO CHE SCHEGGA LA TRAVERSA! Prende il controllo della metà campo offensiva la squadra di Cangelosi

6′ Prima occasione con Montalto: l’attaccante aveva concluso sopra la traversa ma si alza la bandierina del guardalinee al momento del tiro

5′ Lento inizio di partita: il Monterosi cerca la costruzione dalla propria metà campo, la Casertana brava a chiudere in pressing e cercare ripartenze

1′ Al via il match

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CASERTANA(4-3-3):Venturi; Calapai, Soprano, Celiento, Sciacca; Toscano, Proietti, Damian; Casoli, Montalto, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

MONTEROSI TUSCIA(3-5-2): Rigon; Piroli, Cinaglia, Tartaglia; Bittante, Altobelli, Parlati, Frendiani, Di Renzo; Silipo, Costantino. All. Roberto Taurino

Alla regia del match Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto.

Cangelosi prepara la sfida al ”Bonolis” contro il Monterosi , per la prima volta dall’inizio della stagione rossoblù, con una settimana di lavoro: la scelta di utilizzare la primavera nell’impegno infrasettimanale a Latina potrebbe essere sicuramente un grande aiuto per la squadra di D’Agostino, che dalle prime partite aveva accusato la stanchezza e la mancanza di preparazione nei continui impegni di campionato. Squadra al completo eccetto Turchetta e Fabbri, compresi tra i convocati Paglino, Taurino e Matese già impegnati nella trasferta laziale di mercoledì sera. Inizio complicato anche per la squadra di Viterbo allenata da Taurino: solo due punti in cinque partite e una situazione non distante da quella dei falchetti. E’ probabile che anche i padroni di casa avvertano un po’ di stanchezza dato il susseguirsi non-stop di gare, come testimoniato dalle ultime tre sconfitte consecutive rimediate cronologicamente con Brindisi, Taranto e Potenza; la classifica non sembra sorridere ai laziali, ultimi a sole due lunghezze dalla Casertana, oggi entrambe in disperata ricerca di punti preziosi.

Alfonso Centore