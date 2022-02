L’oro bianco del clan, chiesti 7 anni e otto mesi per il figlio di Sandokan

Il secondogenito di Francesco Schiavone coinvolto nell’inchiesta sul racket delle mozzarelle. Chieste le condanne anche per Nicola Baldascino, Antonio Bianco e Armando Diana

CASAL DI PRINCIPE Sette anni e 8 mesi chiesti per Walter Schiavone, coinvolto nell’inchiesta sul racket delle mozzarelle. E’ questa la richiesta del pm della Dda nel processo in corso a Napoli. Chiesti anche, 3 anni e 8 mesi per Nicola Baldascino, 12 anni per Antonio Bianco e 13 anni per Armando Diana, complici di Schiavone nel business dell’oro bianco. Secondo la Dda gli indagati obbligavano vari titolari di caseifici della penisola sorrentina a rifornire in via esclusiva di prodotti le società di Schiavone per la successiva distribuzione, impedendo alle aziende di avere rapporti con altri distributori e garantendosi il monopolio nella distribuzione della mozzarella nell’Aversano.