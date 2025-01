LUTTO A CASERTA. Muore l’ex consigliere comunale e assessore provinciale Raffaele Canzano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – La città di Caserta piange la scomparsa di Raffaele Canzano, ex consigliere comunale e provinciale, nonché assessore provinciale. La notizia del suo decesso ha colpito profondamente la comunità , dove Canzano aveva svolto un ruolo di rilievo per anni.

I dettagli riguardo alle cause del decesso non sono stati resi noti, ma il cordoglio è arrivato da tutte le forze politiche e dalla cittadinanza. La famiglia, in questo momento di dolore, ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza.