Lutto cittadino per la morte del vigile urbano Giovanni Massadoro. Le parole del sindaco

Già fissati i funerali.

CAIAZZO (Lidia e Christian de Angelis) Dolorosa perdita per la comunità, addio allo stimato poliziotto municipale Giovanni Massadoro, 58 anni. L’uomo, conosciuto e apprezzato dalla comunità, è deceduto prematuramente mentre si trovava in clinica a Capua. Appresa la ferale notizia il sindaco ha disposto il lutto cittadino per domani, in occasione dei funerali che si terranno alle 10:30 nella Cattedrale di Caiazzo. “La notizia della morte del caro #Giovanni#Massadoro, giuntami questa mattina, mi ha profondamente addolorato. Non solo è venuto a mancare un validissimo servitore dello Stato, ma soprattutto è mancato un uomo. Un uomo disponibile, mite, ligio al dovere – scrive il sindaco Stefano Giaquinto – . Orgoglioso del suo ruolo di #Vigile#urbano, indossava la sua divisa con il rispetto che le si deve. Ci mancherai #Giovanni

