Lutto in paese: muore ex sindaco

BELLONA (Lidia e Christian de Angelis) – Addio al prof ed ex sindaco Osvaldo Carluccio. Lo stimato docente, in pensione, ex sindaco e scrittore, si è spento mentre era ricoverato presso l’ospedale di Caserta per un delicato intervento a cui era stato sottoposto, a seguito di una malattia. Purtroppo il suo cuore si è fermato, e lo stimato intellettuale, uomo di grande cultura e spessore umano e culturale, lascia la moglie Alba Sgueglia, insegnante e giornalista.

Carluccio negli anni si era sempre prodigato nella diffusione della cultura e della storia del suo amato paese, Bellona, tante le opere prodotte relative alla storia della propria comunità, una dolorosa e sconcertante perdita per la comunità. I funerali si sono celebrati presso la Chiesa madre di Bellona.

Questo il cordoglio del sindaco Filippo Abbate: “Osvaldo Carluccio è stato un sicuro e valido punto di riferimento per Bellona. Da sindaco, da professore e da cittadino ha meritato la stima e l’affetto di tantissimi concittadini che oggi ne piangono la perdita. Osvaldo ha vissuto una vita più che dignitosa profondendo costantemente impegno a ogni cosa che riteneva giusta e utile per la nostra città. Personalmente e a nome dell’amministrazione comunale esprimo il più sentito dolore per la scomparsa di colui che poteva definirsi semplicemente persona perbene.”