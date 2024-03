CASERTA. MACABRA SCOPERTA nel rione. 62enne trovato senza vita nella sua abitazione

L’allarme lanciato dai suoi familiari.

CASERTA. Non rispondeva nè al citofono di casa, né al telefono. Di qui l’allarme lanciato dai familiari e la macabra scoperta: un uomo di 62 anni è stato ritrovato senza vita, stamattina, nel suo appartamento in via Arno, nel rione Acquaviva.

L’uomo viveva da solo e probabilmente è stato colto da un malore improvviso ed impossibilitato a chiedere aiuto (pare, tra l’altro, che soffrisse di qualche patologia cronica). La notizia ha suscitato tristezza tra i tanti che lo conoscevano.