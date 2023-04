MADDALONI ELEZIONI. Tutti i nomi dei 45 candidati delle liste di Pino Magliocca e i 24 della lista 5 Stelle di Michele Ferraro

Saranno Città di idee e Maddaloni Positiva a sostenere l’aspirante sindaco. Con lui Peppe Razzano

MADDALONI – Cominciano ad affluire i nome dei candidati delle liste al Consiglio Comunale in lizza alle elezioni del 14 e 15 maggio prossimi. Vedremo nelle prossime ore se l’assetto a due liste, fino ad ora risultato del lavoro di costruzione del candidato sindaco Pino Magliocca, sarà definitivo oppure se di qui a mezzogiorno, termine ultimo per la presentazione presso gli uffici elettorali di ognuno dei comuni interessati al voto, ne verrà fuori qualche altra. Per il momento dicevamo le liste sono due: Città di Ide marchio legato ormai da qualche anno, a Peppe Razzano già candidato sindaco del centro sinistra alle elezioni in cui De Filippo vinse il ballottaggio dopo che le liste di Razzano avevano già ottenuto la maggioranza in consiglio, con la conseguente decisione di chiudere immediatamente attraverso le dimissioni in massa, quella brevissima parentesi amministrativa. Cominciamo con i 24 candidati di Città di idee

GIUSEPPE MAGLIOCCA – Candidato sindaco

Città di idee (al momento con 21 candidati su 24 possibili): Filomena Rosaria Balletta, Pasquale Bizzarro, Giuseppina Brida, Angelo Caici, Giovanni Coppola, Francesco Del Monaco, Umberto Della Valle, Chiara Di Caprio, Silvia Gravina, Libera Guida, Giuseppe Improta, Giacomo Lombardi, Asia Pia Miniero, Monica Pascarella, Michele Pesce, Giovanni Pisani, Enzo Quintavalle, Raffaele Russo, Italia Tagliafierro, Angelo Tenneriello, Edoardo Tontoli.

Maddaloni Positiva: Pasquale Basilicata, Nicole Cioffi, Gianluca Conte, Francesco Del Bene, Francesco Di Fuccia, Gaetano Di Nuzzo, Ilenya Farina, Alfonso Formato, Aniello Garofalo (detto Nino), Filomena Grauso, Michele Maccarone, Davide Mastropietro, Antonio Murante, Giovanni Rosario Nuzzo, Maria Pascarella, Francesco Pascariello, Antonio Pesce, Immacolata Raimo, Angelina Ricupito, Domenico Rienzo, Ester Elenia Rivetti, Filomena Roberti (detta Milena), Fiorenzo Savastano, Carmela Tagliafierro.

Alleanza Maddalonese: Maurizio Verdicchio, Francesca Benenati, Domenico Borino, Marco Luigi Cefarelli, Michele Campolattano, Tiziana Capalbo, Michele Cerreto, Maria Rosaria Coppola, Gennaro Cuomo, Antonio Desiato, Giuseppina Di Chiara, Francesco Errico, Patrizia Pia Fedele, Michele Fisio, Domenico Fusco, Michela Gazzillo, Giuseppina Grauso, Elena Gravante, Margheriata Ianniello, Margherita Lo Presti, Raffaele Mandato, Vincenza Pascarella, Nausica Pinto, Biagio Santangelo.

ELEZIONI MADDALONI, LA LISTA DI 5 STELLE

Definita anche la lista di5 Stelle, movimento che nella precedente legislatura parlamentare poteva contare addirittura su due deputati maddalonesi cioè, Antonio Del Monaco e Marianna Iorio. Ecco i nomi:

MICHELE FERRARO – Candidato sindaco

Movimento 5 Stelle: Agnese Di Caprio, Agostino Di Silvestro, Andrea Santangelo, Angelo Aiello, Angelo De Rosa, Concetta Santo, Daniela Vinciguerra, Emma Santonastaso, Enza Feola, Fausta Della Ventura, Fabio Ricciardi, Filomena Verrone, Franco Perretta, Gerardo Guerrino, Luigi Franceschetti, Maria Bucciero, Margherita Merola, Michele Masella, Michele Corbo, Michele Vigliotta, Nunzio Mastroianni, Rosa Anna Tedesco, Raffaele De Rosa, Vincenzo Ruotolo.