MADDALONI. Palazzo crollato. 4 famiglie sgomberate. Notte passata in auto

MADDALONI – A causa della pioggia, ieri sera, è crollato un palazzo disabitato in via Nino Bixio a Maddaloni. Per fortuna non si registrano feriti e danni a cose ma sono state sgombrate per sicurezza, dai vigili del fuoco di Caserta, polizia municipale e carabinieri di Maddaloni, quattro famiglie, residenti nello stabile confinate con l’edificio ceduto.

“Dormiremo in macchina con mio figlio e mio marito, questa notte, perché purtroppo non abbiamo nessuna sistemazione momentanea, siamo molto dispiaciuti nei confronti dell’amministrazione comunale. Sulla palazzina già da tempo c’erano state delle denunce, visto l’abbandono, e soprattutto c’erano stati problemi per risalire all’ultima proprietaria che è morta senza eredi, quindi l’edificio, secondo le ricerche effettuate dal nostro avvocato, Alessandro Barbieri, ora è di proprietà del comune che aveva cominciato pure delle opere ma poi non sono state completate. Spero che qualcuno ci possa aiutare presto”.

E’ quanto ha dichiarato la signora Antonietta Guida all’Adnkronos rimasta senzatetto. Le altre tre famiglie sfollate invece hanno trovato sistemazione a casa di alcuni parenti.