Madre di famiglia morta dopo il ricovero in clinica, fissati i funerali di Elena Martullo

Le esequie si terranno nella chiesa SS. Annunziata.

CASTEL VOLTURNO – Si terranno domani pomeriggio nella chiesa SS Annunziata di Castel Volturno, i funerali di Elena Martullo, la 64enne morta pochi giorni fa in clinica. Un decesso per il quale è stata aperta un’inchiesta. La Procura, infatti, vuole vederci chiaro sulla morte avvenuta martedì 16 maggio presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Il Sostituto Procuratore, Gionata Fiore, della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo contro ignoti per responsabilità colposa. La donna si era recata presso il pronto soccorso e di lì a poco il decesso. I familiari hanno sporto denuncia e la Procura sammaritana ha quindi ritenuto opportuno di procedere all’esame autoptico sulla salma della 64enne. Intanto, però, proprio domani alle 17.00, amici e parenti potranno dire addio alla povera Elena.