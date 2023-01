Malore improvviso, 70enne muore in un centro diagnostico

E’ accaduto questa mattina

REGIONALE – Accusa malore nel centro diagnostico, muore 70enne. Il dramma si è consumato questa mattina in un centro diagnostico in via Napoli a Mugnano. Un uomo del posto, 70 anni di professione fruttivendolo, ha accusato un malore nel bagno della struttura sanitaria presso la quale si era recato per alcuni accertamenti. I medici e il personale del 118 giunti sul posto hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il malore è risultato fatale. Sul posto si sono portati i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.