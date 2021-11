Maltempo a MADDALONI: allagamenti e traffico in tilt

MADDALONI (f.m.) – La Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo a domani per tutti i territori campani, compresa la provincia di Caserta. I temporali si stanno abbattendo su tutti i comuni della provincia causando più o meno danni a secondo della zona colpita. Gli acquazzoni sono arrivati anche nel Comune di Maddaloni. Come si assiste ogni volta che dal cielo cade qualche goccia di pioggia in più, la zona antistante il Bar Piccirella è impraticabile, così come molte altri luoghi del comune calatino. Oltre al danno anche la beffa. Maddaloni è nota per la sua scarsa viabilità: strade strettissime e intasate dal traffico soprattutto di prima mattina e scarsa visibilità nelle ore notturne. Le condizioni metereologiche avverse non fanno altro che acuire queste problematiche dovute alla presenza di scuole, di incroci che si susseguono privi di qualsiasi impianto di regolazione del traffico e auto parcheggiate in divieto di sosta. Il tratto che maggiormente soffre di tali disagi spazia dai giardinetti fino ad arrivare al ponte di Via Libertà, per poi proseguire verso Caserta. Il tratto è lungo circa 5km e per percorrerlo spesso si impiega anche un’ora! In passato si è cercato di ovviare questo problema (fallendo, aggiungiamo noi) creando la rotonda e il sottopasso di Via Ficucella nel 2018 al fine di eliminare il pericoloso ingorgo di veicoli diretti in tutte le direzioni da Benevento e Caserta. Quest’innovazione ha avuto come conseguenza di aver generare altro traffico, sviando le auto verso le zone interne del paese.