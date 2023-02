Numerosi i disagi causati dalle raffiche di vento che in queste ore stanno interessando al nostra provincia

MONDRAGONE – Le forti raffiche di vento, che in queste ore stanno interessando la nostra provincia, hanno fatto cadere alcuni pali della pubblica illuminazione a Mondragone. E’ accaduto questa notte nella rotonda che insiste nella zona dei palazzi Cirio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno in messo in sicurezza dell’area.