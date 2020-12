MARCIANISE. 39enne in trasferta per acquistare la droga, arrestato

MARCIANISE – Si è recato al Parco Verde di Caivano ad acquistare droga ma è stato intercettato ed arrestato dai carabinieri. E’ quanto accaduto ad un 39enne di Marcianise, G.D.G. con precedenti per droga e spaccio di sostanze stupefacenti. Acquistati 6 grammi di cocaina si stava allontanando dal luogo dell’acquisto verso via Circumvallazione Ovest quando ha notato i carabinieri delle Tenenza di Caivano accedere al Parco Verde. Alla vista dei militari si è dato alla fuga gettando lo stupefacente dal finestrino, i carabinieri lo hanno inseguito, fermato, e recuperato lo stupefacente l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.