MARCIANISE. Aggiudicata la gara per l’asilo nido in zona Parco Primavera a ditta dell’agro aversano

Con un ribasso d’asta del 43%. In calce la determina di aggiudicazione

MARCIANISE – Sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di riqualificazione dell’immobile in via Placido Rizzotto, zona Parco Primavera di Marcianise, che sarà destinato ad un asilo nido. La ditta che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso è la Med Costruzioni di Nicola Diana, con sede in via Francesco Redi a San Cipriano d’Aversa: 206.787,22 euro + IVA.

Med Costruzioni ha operato un ribasso d’asta del 42.77% rispetto alla cifra iniziale di 401.099,84 euro.

Un ribasso di entità considerevole, per il quale il Comune di Marcianise ha chiesto spiegazioni: “Non è stato possibile calcolare la soglia di anomalia in quanto le offerte ammesse risultano in

numero inferiore a 5, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 –

si legge nella narrativa della determina di aggiudicazione – né si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte anomale in quanto non applicabile al caso di specie, per cui ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, si è provveduto a richiedere, periscritto, all’operatore economico MED COSTRUZIONI di DIANA NICOLA, che ha offertoil maggior ribasso, le spiegazioni sul prezzo offerto”.

“Preso atto dell’esito positivo della verifica sulla congruità del prezzo offerto giusta verbale di gara

del 16.01.2025 agli atti della procedura” si legge subito dopo.

Ancora una volta è una ditta dell’agro aversano a vincere una gara con un ribasso notevole.