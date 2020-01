MARCIANISE – Necessario l’ intervento dei vigili del fuoco, nella serata di ieri, in via San Simeoni nei pressi dell’ex canile comunale per un incendio che ha minacciato anche il vicino oratorio della parrocchia di San Simeone. Intervenuti, prontamente, a domare le fiamme, gli operatori del 115 e i volontari della protezione civile. Non si sono registrati danni, restano da accertare ancora le cause.