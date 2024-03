MARCIANISE. Pd all’attacco del sindaco Trombetta: “L’amministrazione si regge su inciuci di palazzo e trasformismi”

Qui sotto il comunicato stampa della sezione del Pd.

MARCIANISE. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della sezione del Partito Democratico di Marcianise, che dice “no agli inciuci di palazzo”.

“Per amministrare una città come Marcianise non è sufficiente autoproclamarsi “Padre Nobile della

comunità” e non basta autocelebrarsi con fumose promesse di meraviglie da realizzarsi per dare

risposte ai Cittadini”.

“Un Padre Nobile” – è spiegato nel comunicato – all’indomani del risultato delle urne, preso atto della VERA volontà della

maggioranza dei Marcianisani, avrebbe dovuto e potuto governare tentando di realizzare un

programma condiviso con tutte le forze politiche, scegliendo persone, prive di interessi personali, di

provate esperienza e capacità per amministrare la Città e per conseguire i risultati di cui la Comunità

ha bisogno.

Il Sindaco e la sua coalizione di destra a trazione Lega di Salvini, viceversa, hanno deciso di dedicarsi

all’occupazione di tutte le poltrone disponibili, rispondendo esclusivamente a logiche di mera

spartizione di potere e di interessi.

Il risultato finale è davanti agli occhi di tutti ed è un’amministrazione traballante, divenuta

maggioranza consiliare solo grazie al tradimento da parte di un consigliere comunale del mandato

elettorale ricevuto dai suoi elettori.

Un’amministrazione, che fra continui scambi di accuse e minacce, è incapace di risolvere i problemi

della Città e mira solo a sopravvivere, mentre Marcianise langue, attanagliata da vecchi problemi e

da nuove, irrisolte, emergenze sociali e resta immobile, incapace di uscire dalla crisi.

E non sarà di certo il tentativo, mal riuscito, di far crescere il numero dei consiglieri di maggioranza

con mezzi che nulla hanno a che fare con l’etica, con la morale e con la politica, a risolvere i problemi

della nostra Comunità.

Il Partito Democratico di Marcianise ostacolerà ogni trasformismo politico e chiede al Sindaco di

prendere atto della incapacità della sua giunta dichiarando in Consiglio Comunale il fallimento della

sua amministrazione”.

Marcianise, 29/02/2024 La Sezione del Partito Democratico di Marcianise