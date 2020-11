MARCIANISE. Scompaiono i profili social di Antonello Velardi

MARCIANISE – Sia il profilo personale di Antonello Velardi che il suo “Diario di un sindaco” sono scomparsi da Facebook.

Non se ne trova più traccia, segno dell’eliminazione degli stessi dal social network.

Una pausa temporanea o una decisione definitiva? Velardi aveva già interrotto il suo racconto quotidiano da alcuni giorni, ovvero dal momento in cui il corteo di protesta dei cittadini contrari all’istituzione della zona rossa raggiunse casa sua al coro di “Scendi! Scendi! Vogliamo solo parlare” (CLICCA QUI PER LEGGERE: I marcianisani scendono in piazza per protestare contro la zona rossa al grido di “Libertà!”. E sotto casa del sindaco: “Scendi!)