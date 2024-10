L’episodio, qualche giorno fa, in via Musone

MARCIANISE – Grande spavento, qualche notte fa, in via Musone a Marcianise. I sanitari del 118 sono dovuti intervenire in soccorso ad uno straniero per abuso di alcol. L’uomo è stato colto da un malore improvviso accasciandosi al suolo nel tentativo di raggiungere la piazza. Trasportato presso il nosocomio locale e affdiato alle cure dei medici