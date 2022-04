MARCIANISE. Torna libero Gabriele Piccolo, aveva violato la misura di sorvegliato speciale sconfinando nel comune vicino

MARCIANISE – Torna libero, ma vigilato, Gabriele Piccolo, 51 anni arrestato ieri, lunedì 4 aprile, dalla squadra volante del Commissariato di Marcianise per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. È quanto disposto nel corso del giudizio direttissimo dinanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dal giudice Giovanni Caparco. Piccolo, uomo considerato intraneo al clan omonimo operante a Marcianise, era sottoposto la misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che prevedeva l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, cioè Marcianise mentre è stato beccato in una zona non distante dal confine con Capodrise. Durante l’udienza di convalida ha evidenziato che si trovava fuori città per motivi di lavoro dato che ultimamente sta lavorando come manovale. Il gip ha convalidato il fermo ma rigettato la richiesta del pubblico ministero che aveva invocato gli arresti domiciliari. Piccolo invece è tornato libero con la misura precedente, l’obbligo di soggiorno in città, dovuto alla sorveglianza speciale.