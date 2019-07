MARCIANISE (TP) – Dopo due anni di detenzione in carcere per associazione camorristica e usura al clan Belforte e una condanna a sei anni è stata scarcerata agli arresti domiciliari Maddalena Delli Paoli, difesa dall’avvocato Massimo Trigari. Si tratta della moglie di Francesco Zarrillo detenuto a Fossombrone per una condanna a 30 anni per cinque omicidi