MIRACOLO SULLA PROVINCIALE. Quercia crolla sull’auto con mamma, papà e bimba di due anni: ILLESI

TEANO – Il destino, la casualità, per chi non crede in avvenimenti religiosi, un miracolo, invece, per chi ha fede.

Chiamatelo come volete, ma è stato davvero un evento fortunato, in un contesto diametralmente opposto, quello che è avvenuto due sere fa, a Teano, quando una grossa quercia è crollata in strada, colpendo la parte anteriore di una vettura.

Nell’auto si trovava una coppia, trentenne lui, 24enne lei, e la loro figlia di due anni.

Il vetro della vettura è stato distrutto, ma fortunatamente nessuno componente della famiglia è rimasto ferito.

I vigili del fuoco sono intervenuti a liberare la strada Provinciale, ricadente nel territorio di Teano, dall’arbusto crollato.