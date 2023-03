MONDRAGONE. “Associazione Piazza Umberto I”, idee e progetti in intesa con il sindaco Lavanga

L’associazione non vuole puntare solo a kermesse di intrattenimento e food street ma soprattutto ad eventi culturali

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo)- E’ iniziata dal dicembre scorso l’attività sul territorio dell’ “Associazione Piazza Umberto I” che non vuole puntare solo a kermesse di intrattenimento e food street ma anche e soprattutto ad eventi culturali, come ad esempio quello in programma probabilmente ad aprile sulla mostra di pittura in pieno centro storico. Portavoce di richieste cittadine, l’associazione può vantarsi di un primo risultato ottenuto che riguarda la rimozione della contestatissima fontana di “piazza Umberto I”, finita da qualche anno sotto la lente d’ingrandimento della comunità e degli organi di informazione. Un’ altra richiesta di cui l’associazione si è fatta promotrice riguarda l’individuazione di aree per la sosta di ciclomotori, auto e motoveicoli vitali per il recupero del centro storico, un tempo cuore pulsante della città. A tal riguardo tra le proposte avanzate dall’Associazione all’amministrazione Comunale vi sarebbe il ripristino di Piazza San Francesco ad area parcheggio come era un tempo, prima che fosse interessata dai lavori di riqualificazione dell’era Schiappiana che la trasformarono in un piccolo “fazzoletto verde” con in prossimità pochissimi posti auto, adiacenti l’abitazione dell’ex sindaco Giovanni Schiappa. Idee e progetti esternati al primo cittadino Francesco Lavanga da subito mostratosi disponibile nell’accogliere eventuali richieste di interesse pubblico e proprio per questo, i membri dell’Associazione pubblicamente ringraziano il Sindaco Francesco Lavanga per il suo profuso impegno nella risoluzione di alcune problematiche.