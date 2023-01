MONDRAGONE. Cittadini insorgono: guardia medica irreperibile

Erano circa le 15:00 di domenica 8 gennaio 2023, quando un cittadino ha chiesto il nostro intervento per …

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo)- Si è mosso qualcosa questa mattina in merito a quanto accaduto ieri pomeriggio all’ASL di Mondragone. Alla locale caserma dei Carabinieri è stato presentato un esposto e saranno ora le autorità competenti a fare luce sul caso. Erano circa le 15:00 di domenica 8 gennaio 2023, quando un cittadino ha chiesto il nostro intervento per una situazione spiacevole che si stava verificando nel presidio di continuità assistenziale posto all’interno dei locali Asl, dove da diverse ore, due medici mancavano all’appello. Una assenza, che come riferito da due operatori del 118 di ritorno da un intervento, alla polizia municipale intervenuta sul posto, era giustificata dal fatto che i due, erano impegnati ad espletare le pratiche di ricovero per due persone sottoposte a Tso. A tal riguardo è doveroso fare una precisazione. Quando si è di fronte ad un trattamento sanitario obbligatorio, accade che il medico proponente, dopo aver visitato il paziente, fa pervenire la proposta al Comune (Servizi Sociali o Polizia Municipale) che provvede ad avvisare il medico pubblico per la successiva convalida. Nel caso di ieri, i medici pubblici erano appunto quelli della continuità assistenziale, che secondo quanto raccontato dai sanitari, stavano visitando due pazienti per poi richiederne il loro ricovero. Appare alquanto inverosimile che nello stesso momento si stessero verificando due situazioni analoghe, che hanno necessitato dell’intervento di entrambi i medici, e allorché le cose fossero davvero andate così, l’assenza di questi ultimi dal presidio, è durata davvero troppo tempo.

apparso strano anche il comportamento di una donna che non si è mai qualificata che giunta in struttura, è salita al secondo piano dello stabile, per poi riscendere e comunicare ai presenti l’arrivo di altri due medici. Una vicenda alquanto contorta che non è passata inosservata al popolo del web che è insorto dinnanzi a certe mancanze e negligenze, specie quando toccano la salute umana. Altra situazione grave è verificare che uno stabile importante sia privo di sorveglianza e chiunque ha accesso facile. Continueremo a seguire la vicenda a 360 gradi.