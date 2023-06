MONDRAGONE. Tentano di rubare una Tesla sul Lungomare. Partita la stagione dei furti in zona lido

E’ accaduto poco fa. Il proprietario dell’auto ha trovato un cacciavite conficcato nella portiera.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) -Tentato furto, poco fa, in zona lido, in uno dei parcheggi adiacenti Piazzale Conte. Il proprietario di una Tesla nera, di ritorno dalla spiaggia intorno alle 13.00 di quest’oggi, ha ritrovato conficcato nella portiera della sua vettura, un cacciavite. Questa volta ai ladri è andata per fortuna malissimo in quanto hanno dovuto fare i conti con un efficientissimo sistema di antifurto. A questo punto si prevede un’estate da bollino nero sul fronte dei danneggiamenti e dei furti di mezzi sia a 4 ruote che a 2 ruote non solo in sosta sul lungomare, ma anche in sosta in alcuni punti caldi della città. Due giorni fa una coppia di malviventi è riuscita a sgraffignare da Via Adige, una fiat Panda parcheggiata in strada. Uno dei due ladri è stato ripreso dal sistema di video sorveglianza di un privato e dalle immagini si vede chiaramente, la sua identità. Qualche giorno prima invece in una laterale di Viale Margherita, una fiat Punto seconda serie, è stata vandalizzata da ignoti con lo scopo di prelevare dell’abitacolo qualche oggetto magari dimenticato, ma anche questa volta ai Lupin di turno è andata male. Siamo solo all’inizio della bella stagione e la cronaca locale è già ricca di notizie di questo genere. Una Mondragone più sicura è quanto stanno chiedendo a gran voce i cittadini.